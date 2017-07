BerlinChina und Deutschland müssen nach Ansicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam für den Erhalt einer multilateralen Ordnung in der Welt kämpfen. Dies sei im besonderen Interesse der beiden großen Handelsnationen, sagte Steinmeier bei einem Staatsbankett für Xi am Mittwochabend laut Redetext. Er mahnte indirekt aber auch von China die Einhaltung internationaler Normen ein. „Wer heute globale Verantwortung übernehmen will, für den sind Glaubwürdigkeit und Akzeptanz unverzichtbar.“

Die Welt erwarte gerade von den großen Staaten ein Verhalten, das dem Völkerrecht und den Regeln des friedlichen Miteinanders entspreche. „Das kann nur gemeinsam und auf Basis gemeinsamer Regeln bestimmt werden, nicht unilateral. Und gerade die großen Staaten tragen eine besondere Verantwortung, dass die gemeinsamen Regeln auch wirklich eingehalten werden.“ Deshalb sollte es das gemeinsame Anliegen sein, jeder Schwächung des Völkerrechts und der internationalen Organisationen entgegenzutreten.