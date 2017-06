WashingtonDer amerikanische Kongressabgeordnete Steve Scalise wird sich nach den Schüssen auf ihn wahrscheinlich vollständig erholen. Es bestehe eine gute Chance, dass Scalise wieder wie gewohnt seiner Arbeit nachgehen könne, erklärte sein Chirurg Jack Sava vom Krankenhaus MedStar am Freitag in Washington. Der 51-jährige republikanische Politiker war am Mittwoch während eines Baseballtrainings angeschossen worden.

Sein Arzt wollte sich noch nicht dazu äußern, wann Scalise das Krankenhaus verlassen kann. Er beschrieb, dass eine Kugel in die Hüfte des Politikers eingedrungen sei und das Becken durchschlagen habe. Blutgefäße, Knochen und innere Organe seien dabei verletzt worden. Sein Zustand war zeitweise lebensbedrohlich und wird derzeit als kritisch beschrieben. Er wird mach mehreren Operationen immer noch auf der Intensivstation behandelt. Sein Arzt kündigte weitere Operationen an.