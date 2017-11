WashingtonDas Aufsehenerregende an dem Foto, das US-Finanzminister Steven Mnuchin momentan im sozialen Netzwerk Twitter in ein unvorteilhaftes Licht rückt, ist eigentlich nicht Mnuchin selbst, sondern eher seine Frau, die ebenfalls zu sehen ist. Beide posieren in der Bundesdruckerei in Washington. Sie halten einen Bogen neuer Ein-Dollar-Noten in der Hand. Ein Routine-Auftritt für einen Finanzminister, etwas ungewöhnlicher, dass seine Frau dabei ist. Was wirklich ins Auge fällt, ist aber, dass die Hand, mit der sie die Geldscheine hält, in einem schwarzen Lederhandschuh steckt und sie einen mysteriösen Blick aufgesetzt hat.

Das Bild ist von der Nachrichtenagentur Associated Press. Anlass war die Präsentation eines neuen Geldscheins, der als erster Mnuchins Unterschrift als Finanzminister trägt. Alles in allem sieht es aber aus, als seien Mnuchin und seine Frau Louise Linton Charaktere eines neuen Schurkenfilms – worauf viele Nutzer auf Twitter, wo das Bild auch verbreitet worden war, auch hinwiesen.