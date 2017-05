BerlinDie EU sollte zur Bewältigung der Flüchtlingsfrage einer Studie zufolge enger zusammenarbeiten und ein gemeinsames Asylsystem auf die Beine stellen. „Dies würde auch dazu beitragen, Zusammenhalt und Handlungsfähigkeit in Europa wiederzugewinnen“, sagte Wolfgang Rohe, Geschäftsführer der Stiftung Mercator, am Dienstag in Berlin. „Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollten mehr tun, um ihrer moralischen und rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, Flüchtlinge weltweit zu schützen“, heißt es in der Studie, die Teil des von der Stiftung initiierten Dialogs zu Asyl- und Migrationsfragen ist.

Langfristig müssten Lasten und Verantwortung innerhalb und außerhalb der EU gerechter verteilt werden. Als Gegenleistung für eine deutlich höhere finanzielle Unterstützung durch EU-Staaten sollten Aufnahmeländer außerhalb der EU dazu ermutigt werden, Flüchtlingen einen gesicherten Status zu verleihen und ihre Integration zu fördern.