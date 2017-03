BrüsselNato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat dazu aufgefordert, den Streit um die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Europa beizulegen. Die Alliierten sollten untereinander respektvoll miteinander umgehen und versuchen, einen deeskalierenden Ansatz zu verfolgen, sagte er am Montag in Brüssel.

„Wir müssen uns darauf konzentrieren, was uns verbindet, (...) und nicht auf das, was uns trennt“, sagte er.