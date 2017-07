 Japans Notenbank hält an lockerer Geldpolitik fest

Bild vergrößern Die Japanische Flagge auf dem Dach der Notenbank. Bild: REUTERS

In Marktkreisen war erwartet worden, dass die Bank of Japan an ihrem Kurs einer aggressiv gelockerten Geldpolitik unverändert festhalten wird. Damit rückt das Ziel einer Inflation von zwei Prozent jedoch in weite Ferne.