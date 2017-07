In der Krise am Golf haben Katars Kontrahenten die Antwort des Emirats auf ihren Forderungskatalog erhalten. In einer gemeinsamen Stellungnahme nur wenige Stunden vor einem Treffen der Außenminister von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Bahrain und Ägypten teilten die Staaten am Mittwoch mit, sie würden ihrerseits „rechtzeitig“ antworten. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Außenminister der vier Länder werden sich später am Tag in Kairo treffen. Die Ratingagentur Moody's senkte angesichts des Konflikts die Wirtschaftsaussichten für Katar. Als Grund nannte sie in einer Erklärung, dass eine Phase der Unsicherheit bis in das Jahr 2018 wahrscheinlich und eine schnelle Lösung des Konflikts nicht absehbar sei.