MadridDas Angebot der katalanischen Ministerpräsidenten zum Dialog ist nicht ehrlich. Puigdemonts neue Aufforderung zum Dialog ist wohl nicht mehr als der Versuch, die internationale Gemeinschaft auf seine Seite zu ziehen. Es ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, Katalonien als Opfer von staatlicher Repression darzustellen. Ein echtes Angebot zu Verhandlungen und zur Lösung des Streits ist dieser samtig formulierte Brief jedenfalls nicht.

Denn in der Sache weicht Puigdemont keinen Zentimeter zurück. Er führt erneut den Willen der Katalanen an, sich von Spanien zu trennen. „Die Realität zu akzeptieren ist der Weg, um die Probleme zu lösen“, schreibt er. Damit macht er klar, welche Art von Dialog er sich vorstellt: Einen, der die Schritte zur Unabhängigkeit definiert. Dabei weiß er genau, dass das für den spanischen Premier Mariano Rajoy nicht in Frage kommt. Der ist nur bereit zu reden, wenn die Unabhängigkeit vom Tisch ist, weil sie gegen die spanische Verfassung verstößt. Bisher hat Rajoy dafür die Unterstützung der EU.