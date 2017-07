Bild vergrößern Die EU-Kommissarin will künftig die Rechtsstaatlichkeit in Polen zur Bedingung für die Zahlung von EU-Fördermittel machen. dpa Bild:

In den Streit über die umstrittene Justizreform zwischen der Europäischen Union und Polen mischt sich nun EU-Kommissarin Jourova ein. Sie will die Zahlung von EU-Fördermitteln an bestimmte Bedingungen knüpfen.