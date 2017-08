Sie ballen ihre Fäuste, recken sie in die Luft und rufen „Build the wall“. Donald Trump ist mal wieder auf Tour durch die USA. Dieses Mal besucht er seine Anhänger in Phoenix, Arizona, 250 nördlich der mexikanischen Grenze. Und die machen deutlich, was sie von dem US-Präsidenten erwarten. Nämlich, dass er – wie versprochen – die Grenze nach Mexiko abriegelt. Das möchte auch Trump weiterhin. Das Problem: Anders als vom US-Präsidenten im Wahlkampf versprochen, will und wird der südliche Nachbar für den Bau einer Mauer nicht zahlen.

Der Republikaner möchte nun, dass der Kongress Mittel für das Projekt freigibt. Doch der zögert. Aus guten Gründen: Die Mauer soll nach Schätzungen mindestens elf Milliarden US-Dollar – vielleicht gar bis zu 20 Milliarden US-Dollar – kosten. Ohnehin sind die USA hoch verschuldet. Auf 19,9 Billionen US-Dollar haben sich die Verbindlichkeiten aufgetürmt. Ende September ist die Schuldenobergrenze mal wieder erreicht. Der Kongress muss sie anheben – andernfalls ginge dem Staat schnell das Geld aus. Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst müssten in den Zwangsurlaub geschickt, der Schuldendienst müsste eingestellt werden. Der „Shutdown“ (auf Deutsch: die Schließung/ das Dichtmachen) wie die US-Amerikaner sagen, wäre nicht zu verhindern.