Tel AvivDie Hamas ruft zu einer neuen Intifada, also einem Aufstand der Palästinenser, auf. Dies sagte der Anführer der radikalislamischen Gruppe, Ismail Hanijeh, am Donnerstag. Am Morgen hatten die Palästinenser aus Protest gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, mit einen Generalstreik begonnen. Im Westjordanland sowie in Ost-Jerusalem blieben öffentliche Einrichtungen, Geschäfte, Schulen und Banken geschlossen.

Im Gazastreifen sowie in verschiedenen Städten des Westjordanlands kam es schon am Mittwochabend zu ersten Protesten. In Gaza verbrannten Demonstranten Bilder von Trump, US-Flaggen sowie Autoreifen.