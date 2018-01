Athen, Thessaloniki Zehntausende Griechen haben am Sonntag in der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki auf einer Großkundgebung Alleinrechte auf den Namen Mazedonien angemeldet. „Mazedonien ist griechisch und nur griechisch“, „nur wir sind die wahren Mazedonier“, skandierten die Menschen, die aus allen Teilen des Landes mit Bussen gekommen waren, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete.

Der UN-Sondervermittler Matthew Nimetz hatte in den vergangenen Tagen wiederholt erklärt, die Regierungen in Athen und in Skopje hätten gezeigt, dass sie eine Lösung finden wollen. Auch der griechische Regierungschef Alexis Tsipras zeigte sich kompromissbereit: Es sei logisch, dass der Name Mazedonien mit einer geografischen oder zeitlichen Definition (wie Nord- oder Neu-Mazedonien) im neuen Namen beinhaltet sein könnte. „Es wäre nationaler Unsinn, diese Chance (für die Überwindung des Streits) nicht zu nutzen“, erklärte Tsipras in einem Interview mit der Athener Zeitung „Ethnos“ am Sonntag.