IliganMehr als zwei Wochen nach Beginn der Kämpfe mit islamischen Extremisten in der Stadt Marawi hat die philippinische Armee ihre bislang größten Verluste hinnehmen müssen. Am Freitag seien bei heftigen Gefechten 13 Soldaten getötet worden, so viele wie noch nie an einem Tag, sagte Armeesprecher Edgard Arevalo.