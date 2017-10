CayenneZusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei haben einen Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Überseegebiet Französisch-Guayana überschattet. Die Polizei habe am Donnerstagabend (Ortszeit) vor der Präfektur in Cayenne Tränengas eingesetzt, berichtete der Sender Guyane Première.

Hintergrund der Spannungen sind große wirtschaftliche und soziale Probleme des französischen Übersee-Départements in Südamerika. „Wir versuchen, zur Ruhe aufzurufen“, sagte Davy Rimane, Vertreter eines Protest-Kollektivs, nach Angaben der Zeitung „Le Monde“. „Das Volk ist verzweifelt, und Präsident Macron antwortet ihm mit Verachtung, mit Tränengas.“ Demonstranten hatten laut Medienberichten gefordert, noch am Abend mit Macron zu sprechen, sein Team bot aber nur ein Treffen am Freitag an.