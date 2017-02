PekingChinas Verteidigungsministerium hat die US-Marine nach deren Entsendung eines Kampfverbands samt Flugzeugträger zur Zurückhaltung im Südchinesischen Meer aufgerufen. Die Lage in dem Gebiet sei allgemein stabil, sagte Ministeriumssprecher Ren Guoqiang am Donnerstag. „Wir hoffen, dass die Handlungen aufseiten der USA positive Energie zu dieser guten Situation beitragen können – und nicht das Gegenteil.“ China respektiere, dass sich alle Länder in der Region im Einklang mit dem Völkerrecht bewegen dürften. China hoffe, dass die USA „ernsthaft die Souveränität und Sicherheitsbedenken der Länder in der Region“ respektierten, sowie deren Bemühungen, „Frieden und Stabilität zu erhalten“.

Die Volksrepublik erhebt Ansprüche auf fast das gesamte Südchinesische Meer und streitet deswegen seit Jahren mit Anrainerstaaten. Ein Drittel der weltweiten Seetransporte führt durch das Gebiet.