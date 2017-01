ManilaDie Philippinen haben die Installation von chinesischen Waffensystemen im Südchinesischen Meer verurteilt. Eine diplomatische Protestnote sei der Regierung in Peking übermittelt worden, sagte der philippinische Außenminister Perfecto Yasay am Montag.

Der Protest der Regierung aus Manila war vergleichsweise verhalten. Die übergebene Verbalnote ist ein diplomatisches Schreiben, das nicht unterzeichnet und in der dritten Person formuliert ist. Es sei wichtig, in diesem Disput nicht allzu aggressiv aufzutreten, sagte Yasay. „Wir wollen nicht mit China in den Krieg treten.“