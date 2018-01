Nord- und Südkorea haben ihre direkte Kommunikation wieder aufgenommen. Man habe einen vorläufigen Kontakt mit Nordkorea am wieder eröffneten Kommunikationssystem an der Grenze hergestellt, teilte Südkorea am Mittwoch mit.

Der Schritt erfolgte nach einem Gesprächsangebot auf hoher diplomatischer Ebene für den 9. Januar von Seoul. Ob dieses angenommen werde, teilte Pjöngjang bisher jedoch nicht mit. Wenn persönliche Gespräche zustandekommen sollten, würde es sich um den ersten offiziellen Dialog zwischen den beiden Nachbarn seit Dezember 2015 handeln.