SeoulDie langjährige Vertraute der suspendierten südkoreanischen Präsidentin Park Geun Hye ist von einem Sonderermittler vernommen worden. Die wegen Machtmissbrauchs, Erpressung und Betrug angeklagte Choi Soon Sil wurde am Samstag in Handschellen, Gefängniskleidung und Gesichtsmaske in das Büro von Sonderermittler Park Young Soo gebracht. Ihr würden Fragen zu einem breiten Themenspektrum gestellt, sagte ein Sprecher. Weitere Vernehmungen in den kommenden Wochen seien möglich.

Choi steht im Zentrum des Skandals, der zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Park geführt hat. Je nachdem wie sich die Untersuchung entwickle, könne auch die suspendierte Präsidentin befragt werden, sagte der Sprecher des Sonderermittlers, dessen Arbeit unabhängig vom Prozess gegen Choi läuft. Park selbst genießt Amtsimmunität vor Strafverfolgung.