Johannesburg/JubaIm Norden des von einem Bürgerkrieg zerrissenen Südsudan herrscht nach Angaben der Vereinten Nationen eine verheerende Hungersnot. Rund 100.000 Einwohner des Staates Unity seien in akuter Lebensgefahr, erklärten die Uno-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, das Uno-Kinderhilfswerk Unicef und das Uno-Welternährungsprogramm am Montag. Weitere eine Million Menschen stehen demnach kurz vor einer Hungersnot. Von Hungersnot sprechen die Uno den Angaben nach dann, wenn bereits Menschen an Unterernährung gestorben sind.

Landesweit benötigten insgesamt 4,9 Millionen Einwohner – 40 Prozent der Bevölkerung – dringend Nahrungsmittel. Hilfsorganisationen müsse daher schnell ein ungehinderter Zugang zu den Menschen im Land gewährt werden, hieß es. Die Krise sei menschengemacht.