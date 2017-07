BeirutDie syrische Armee und Mitglieder der Hisbollah haben in der Region an der Grenze zwischen Libanon und Syrien eine Bodenoffensive gestartet. Der Angriff habe am Freitag an zwei Fronten am Rand der libanesischen Stadt Arsal und bei dem syrischen Ort Fleeta begonnen, berichtete Syrian Central Military Media.