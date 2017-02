BeirutBei einem Angriff auf zwei Standorte der Sicherheitskräfte in der syrischen Stadt Homs sind nach Angaben von Beobachtern mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch ein hochrangiger Offizier, teilte die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mit. Das staatliche syrische Fernsehen berichtete, es habe in den Distrikten Al-Ghuta und Al-Mohata Gefechte gegeben, bevor sich Selbstmordattentäter bei den beiden Standorten in die Luft gesprengt hätten.