AstanaRusslands, die Türkei und der Iran werden einen Mechanismus zur Überwachung des Waffenstillstands in Syrien installieren. In einer Erklärung zum Abschluss der Syrien-Friedenskonferenz in der kasachischen Hauptstadt Astana erklärten die drei Staaten weiter, mit dem Kontrollmechanismus sollten Provokationen verhindert werden.

Die drei Staaten unterstützten zudem die Bereitschaft der bewaffneten Oppositionsgruppen, an der nächsten Runde der Genfer Friedensverhandlungen am 8. Februar teilzunehmen und die Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrates umzusetzen. Sie legt die nächsten Schritte zu einer politischen Lösung des Syrienkonflikts fest.