Genf, MoskauDer blutige Konflikt in Syrien geht Mitte März in sein siebtes Jahr. Und die Vereinten Nationen (Uno) versuchen sich erneut als Friedensstifter: An diesem Donnerstag soll in Genf eine weitere Uno-Gesprächsrunde der Konfliktparteien beginnen – die erste große Syrien-Konferenz der Uno in Genf fand 2012 statt. Auf der Genfer Gesprächsagenda steht ein „politischer Übergangsprozess“. Konkret soll es um die Schaffung einer glaubwürdigen Regierung, die Ausarbeitung einer Verfassung und das Abhalten freier Wahlen gehen. So jedenfalls der ehrgeizige Plan.

Ob die Gespräche des Uno-Sondergesandten Staffan de Mistura mit dem Assad-Regime und dem Hohen Verhandlungskomitee, dem oppositionellen Dachverband, tatsächlich am Donnerstag beginnen, ist allerdings unklar. Neu wäre eine Verschiebung von Syrien-Gesprächen nicht: In den vergangenen Jahren mussten die Uno vereinbarte Termine bereits mehrfach verlegen. Misstrauen und Hass zwischen den Todfeinden war oft so groß, dass an produktive Beratungen nicht zu denken war. Doch egal ob die Konferenz pünktlich startet oder nicht, große Hoffnungen sollte sich niemand machen. Auch die neuen Genfer Gespräche stehen unter keinem guten Stern.