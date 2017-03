MoskauFriedensgespräche in Astana über ein Ende der Kämpfe in Syrien sind nach Angaben Kasachstans verlängert worden. An den Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt würden Vertreter syrischer Rebellen teilnehmen, hieß es am Mittwoch. „Wir erwarten die Ankunft von Vertretern der nördlichen und südlichen Fronten der bewaffneten syrischen Opposition“, erklärte ein Sprecher des kasachischen Außenministeriums, Onuar Schainakow, laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax.

Syrische Rebellen hatten zuvor diesen dritten Gipfel in Astana boykottiert. Sie verwiesen dabei auf das andauernde Bombardement der syrischen Regierung von Oppositionsgegenden in Homs und Damaskus. Eine Regierungsdelegation unter Führung des syrischen UN-Botschafters Baschar Dschaafari hatte am Dienstag Gespräche mit russischen Beamten in Astana begonnen.