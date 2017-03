DamaskusNach dem Vormarsch syrischer Regierungskräfte haben sich die meisten Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus der Oasenstadt Palmyra zurückgezogen. Wegen zahlreicher Sprengfallen hätten die Armee und ihre Verbündeten bislang jedoch noch nicht weit in die Stadt vordringen können, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag. Die regierungsnahe Nachrichtenseite Al-Masdar meldete, IS-Selbstmordattentäter hielten sich in Palmyra versteckt.