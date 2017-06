AmmanDie US-geführte Koalition in Syrien hat den Abschuss einer bewaffneten Drohne regierungstreuer Einheiten bekanntgegeben. Das unbemannte Flugobjekt sei angegriffen worden, weil es eine „feindliche Absicht gezeigt und auf Koalitionseinheiten zugesteuert“ sei, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung. Der Ort des Zwischenfalls an der irakisch-syrischen Grenze liege nahe der Stelle, an der am 8. Juni eine weitere Drohne abgeschossen worden sei. Aus westlichen Geheimdienstkreisen verlautete damals, es handle sich um eine iranische Maschine.