IstanbulRussland und die Türkei wollen nach den Worten des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu noch vor dem Jahreswechsel eine landesweite Waffenruhe in Syrien erreichen.

Eine solche Waffenruhe könne „jeden Moment“ in Kraft treten, sagte Cavusoglu am Donnerstag dem Sender A-Haber in Ankara. Er stehe in ständigem Kontakt mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow.