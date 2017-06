KrasnodarBundesaußenminister Sigmar Gabriel sieht im Syrien-Konflikt Hinweise auf eine Annäherung zwischen den USA und Russland. Es gebe Zeichen der Hoffnung in der Kooperation der beiden Länder im Süden Syriens, sagte Gabriel am Donnerstag am Rande eines Besuchs im südrussischen Krasnodar. „Unsere Hoffnung wäre, dass sich das dann auch weiter ausbaut und dass wir endlich zu einem politischen Prozess kommen, an dessen Ende Herr Assad ganz sicher nicht Präsident bleiben kann.“ Im Süden Syriens gibt es eine sogenannte Deeskalationszone.