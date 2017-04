BerlinBundesaußenminister Sigmar Gabriel hat die USA vor einer weiteren Eskalation im Syrien-Konflikt gewarnt. Es sei vernünftig, dass US-Präsident Donald Trump seine Position aus dem Wahlkampf korrigiert habe, sagte Gabriel am Sonntagabend in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“. Denn die USA würden bei der Lösung des Syrien-Konfliktes gebraucht. „Aber was eben nicht geht, dass das nur auf Militäraktion setzt. Damit eskaliert der Konflikt. Es werden mehr Menschen sterben“, warnte der SPD-Politiker. „Wir zwingen quasi die Russen in die Solidarität zu Assad.“ Wichtig sei aber im Gegenteil, Russland durch politische Gespräche aus der „unverbrüchlichen Treue zu Assad“ herauszuholen. Er wolle am Montag und Dienstag mit seinem französischen, britischen und italienischen Kollegen genau diese Botschaft für US-Außenminister Rex Tillerson vorbereiten.

´