TeheranDer Iran will die militärische Zusammenarbeit mit Russland im Syrien-Konflikt weiter ausbauen. „Der Ausbau der militärischen Zusammenarbeit mit Moskau (in Syrien) spielt eine strategische Rolle in der iranischen Außenpolitik“, sagte Verteidigungsminister Ali Hatami am Donnerstag.

Die Zusammenarbeit sei auch notwendig, um die Sicherheit in der Region vor Terrorismus zu gewährleisten, so Hatami in einem Telefongespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Schoigu nach Angaben der Nachrichtenagentur ISNA.