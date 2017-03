GenfWährend der Schlacht um Aleppo haben sowohl die Regierungstruppen als auch die Rebellen nach Angaben der Vereinten Nationen Kriegsverbrechen begangen. Das von den Aufständischen kontrollierte Gebiet im Osten der syrischen Großstadt sei zwischen Juli und der Eroberung am 22. Dezember täglich aus der Luft angegriffen worden, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der UN-Ermittler. Dichtbesiedelte Gebiete seien umfangreich mit Streumunition beschossen worden. Syrische und russische Kampfjets hätten zudem Freifallmunition eingesetzt, die über kein Lenksystem verfügt. Dazu zählten Luft-Boden-Raketen, Brandbomben, Fassbomben und mit giftigen Industriechemikalien bestückte Munition. Syrische Hubschrauber hätten auch Chlorgas freigesetzt.

Die Aufständischen wiederum hinderten dem Bericht nach Zivilisten daran, aus Ost-Aleppo zu fliehen, und nutzten sie als menschliche Schutzschilde. Auch griffen sie den Angaben nach kurdische Wohnviertel an und beschossen den von Zivilisten bewohnten und von der Regierung kontrollierten Westteil der Stadt.