Die syrische Opposition glaubt nicht, dass Russland dem eigenen Volk etwas anzubieten hätte. Bild: AP

Die Vertreter der syrischen Rebellen zweifeln an Putin und Co. Russland sei zwar um Erfolge bemüht, habe dem syrischen Volk aber nichts anzubieten, heißt es. In Astana setzen sich die Konfliktparteien an einen Tisch.