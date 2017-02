BeirutDie syrische Regierung hat einen Bericht von Amnesty International zu Massenhinrichtungen von bis zu 13.000 Menschen in einem Gefängnis nahe Damaskus zurückgewiesen. Die Vorwürfe der Menschenrechtsorganisation seien „völlig unwahr“ und Teil einer Hetzkampagne, teilte das syrische Justizministerium am Mittwoch mit. Die Anschuldigungen seien zudem unbegründet, weil Urteile zu Exekutionen in Syrien nach einer ordnungsgemäßen Bearbeitung und verschiedenen Phasen von Rechtsverfahren gefällt würden.

„Irreführende und aufhetzende“ Medien hätten den Amnesty-Bericht verbreitet, um den Ruf der syrischen Regierung in der Welt zu schädigen, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums, die von der staatlichen Nachrichtenagentur Sana veröffentlicht wurde. Dies sei die Intention gewesen, nachdem die Regierung „militärische Siege gegen Terrorgruppen“ errungen habe. Die politische Führung in Damaskus bezeichnet alle bewaffneten Gegner als „Terroristen“.