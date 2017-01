Nach der Eroberung der Großstadt Aleppo durch die syrische Armee zieht Russland seine ersten Truppen aus dem Bürgerkriegsland ab. Oberbefehlshaber Wladimir Putin habe entschieden, die Streitkräfte in Syrien zu reduzieren, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag mit. Zunächst sollten demnach der Flugzeugträger „Admiral Kusnezow“, der Raketenkreuzer „Peter der Große“ sowie mehrere Begleitschiffe die Region verlassen.

Die neuen syrischen Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana sollen nach türkischen Angaben am 23. Januar beginnen. Die aktuelle Waffenruhe ist brüchig.

Syrien-Gespräche in Astana am 23. Januar

Die Aufgaben der Marine-Verbände seien erfüllt, sagte der russische Generaloberst Andrej Kartapolow. Die Schiffe sollen innerhalb der kommenden zehn Tage den Hafen von Seweromorsk bei Murmansk im Norden Russlands ansteuern. Sie blieben aber in Bereitschaft, um bei Bedarf wieder in den Konflikt einzugreifen. Putin hatte im Frühjahr 2016 schon einmal einen Teilabzug der Streitkräfte aus Syrien angeordnet, die Kampfeinsätze gingen aber weiter.

Seit einer Woche gilt in Syrien eine landesweite Waffenruhe. Nach Angaben von Aktivisten kommt es aber in einigen Gebieten immer wieder zu Gewalt. Syriens Luftwaffe flog in den vergangenen Tagen unter anderem Angriffe auf das von Rebellen gehaltene Tal Wadi Barada. Es ist strategisch wichtig, weil von hier aus Millionen Menschen in der Hauptstadt Damaskus mit Wasser versorgt werden.