MoskauRussland will angesichts der Waffenruhe im Südwesten Syriens die Zusammenarbeit mit den USA in dem Bürgerkriegsland ausweiten. „Wir werden auf dieser Basis versuchen, weitere Schritte nach vorne zu unternehmen“, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Montag vor Journalisten.

Russland stehe mit US-Vertretern wegen des Syrien-Konflikts in Kontakt und hoffe, dass sich Feuerpausen auch in anderen Teilen des Landes vermitteln ließen.