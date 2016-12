Der russische Präsident Wladimir Putin hält am Freitag (10.00 Uhr MEZ) in Moskau seine jährliche Pressekonferenz für Hunderte Journalisten aus dem In- und Ausland. Der Kreml rechne dieses Mal vor allem mit Fragen zur US-Wahl, zu Syrien und zur innenpolitischen Lage, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow. Wegen der Beerdigung des ermordeten russischen Türkei-Botschafters Andrej Karlow am Donnerstag war der Presseauftritt um einen Tag verschoben worden.