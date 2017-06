WashingtonDer syrische Präsident Baschar al-Assad könnte nach Einschätzung des Weißen Hauses einen erneuten Angriff mit Chemiewaffen planen. Das Weiße Haus habe „potenzielle“ Belege dafür gefunden, gab Pressesprecher Sean Spicer in einer Mitteilung am Montagabend (Ortszeit) bekannt. Die USA hätten etwaige Vorbereitungen auf einen entsprechenden Angriff ausgemacht, die zum Massenmord von Zivilisten, darunter unschuldige Kinder, führen könnten. Er warnte, Assad und dessen Militär würden einen „hohen Preis“ zahlen, falls es zu einem Chemiewaffenangriff käme.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, twitterte am Montag (Ortszeit), dass Assad für jegliche weitere Angriffe auf das syrische Volk verantwortlich gemacht werden würde. Doch auch Russland und der Iran würden gegebenenfalls zu Schuldigen erklärt, da sie Assad dabei unterstützten, sein eigenes Volk zu töten.

Seit Beginn des Syrienkonflikts haben die UN die syrische Regierung für drei Chemiewaffenangriffe und die Terrormiliz Islamischer Staat für eine entsprechende Attacke verantwortlich gemacht. Assad hat die Verantwortung für den Angriff am 4. April in der Provinz Idlib zurückgewiesen. Die Opfer wiesen Zeichen von Erstickung und Krämpfen auf. Zudem sagten Experten, die Toten hätten Schaum vor dem Mund und verengte Pupillen gehabt. Nach dem Angriff in Chan Scheichun sagte Trump, die Tat habe „viele, viele Linien“ überschritten.