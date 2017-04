Nach den Angriffen der USA auf einen Luftwaffenstützpunkt der syrischen Armee hat es im UN-Sicherheitsrat eine harsche Auseinandersetzung gegeben. Russlands UN-Botschafter Wladimir Safronkow warf den USA am Freitag vor, internationales Recht gebrochen zu haben. US-Außenminister Rex Tillerson übte im Gegenzug Kritik an Russland.

Der Präsident der UN-Generalversammlung, Peter Thomson, sagte, der Rat hoffe darauf, dass es keine weitere Eskalation in Syrien nach dem US-Angriff gäbe. Die Friedensgespräche in Genf und in Astana würden Fortschritte machen. Die Vermittler seien auf dem richtigen Weg, so Thomson. Eine Deeskalation und Fortsetzung des Friedensprozesses sei die bevorzugte Lösung für den Konflikt.