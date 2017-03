MoskauRussland hat besorgt auf israelische Luftangriffe in Syrien reagiert. „Wir haben einen speziellen Verbindungskanal (zur Vermeidung von Zwischenfällen), und wir wollen, dass dieser Kanal effektiver funktioniert“, sagte Vizeaußenminister Michail Bogdanow der Agentur Interfax am Montag in Moskau. Zudem bestätigte er Berichte, Russland habe am Freitag den israelischen Botschafter wegen der Angriffe einbestellt.

Die israelische Luftwaffe hatte in der Nacht zum Freitag Ziele in der Nähe der Oasenstadt Palmyra attackiert. Dort sind auch russische Soldaten zum Minenräumen im Einsatz. Syrische Regierungstruppen hatten Anfang März mit russischer Unterstützung die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus der Unesco-Welterbestadt Palmyra vertrieben.