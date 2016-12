GenfDie Evakuierung der syrischen Metropole Aleppo geht den Vereinten Nationen (UN) zufolge an diesem Donnerstagmorgen weiter. „Etwa 300 Privatfahrzeuge sind in der Nacht und am Morgen losgefahren“, sagte ein UN-Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters aus Syrien. Am Mittwochabend hatte es widersprüchliche Angaben zum Stand der Evakuierung gegeben. Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, die letzten Aufständischen hätten die Stadt verlassen. Die UN hatte dies jedoch ausdrücklich nicht bestätigt. Nach dem Abzug der letzten Rebellen soll die Armee einrücken, ein Sieg für Präsident Baschar al-Assad im syrischen Bürgerkrieg.