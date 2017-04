New York Donald Trump verteidigt das Vorgehen der USA bei der Syrien-Attacke per Twitter: „Der Grund, weshalb man grundsätzlich keine Startbahnen angreift, ist, dass sie leicht und billig zu reparieren sind (füllen und abdecken)!“, schreibt der US-Präsident am Samstagnachmittag in einem Tweet aus Florida.

Wenige Stunden zuvor hatte der US-Präsident per Twitter bereits das US-Militär für seinen Schlag in Syrien gelobt. „Glückwünsche an unsere großartigen Männer und Frauen im Militär dafür, dass sie die Vereinigten Staaten und die Welt so gut in der Syrien-Attacke repräsentieren“, twittere er aus seinem Golf-Resort in Mar-a-Lago in Florida, wo er am Donnerstag und am Freitag den chinesischen Präsidenten Xi Jinping empfangen hatte.