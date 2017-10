IstanbulRückschlag für die Menschenrechtsbewegung in der Türkei nach der Freilassung des Deutschen Peter Steudtner: Der Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic, muss weiter in Untersuchungshaft bleiben. Das entschied das zuständige Gericht beim Auftakt des Verfahrens in der westtürkischen Stadt Izmir am Donnerstag, wie Amnesty mitteilte. Kilic wird Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung vorgeworfen, die von der Regierung für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich gemacht wird.

Wegen desselben Vorwurfs ist Kilic auch in dem Verfahren gegen Steudtner und zehn andere Menschenrechtler in Istanbul angeklagt. Das Gericht in Izmir entschied nach Angaben von Amnesty nun weiter, die beiden Fälle zusammenzulegen. Kilic sitzt seit Juni in Izmir in Untersuchungshaft. Steudtner und die in seinem Verfahren ebenfalls inhaftierten Menschenrechtler waren aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Der nächste Verhandlungstag ist der 22. November.