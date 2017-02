Brüssel Führende EU-Politiker wollen den Europakritiker Ted R. Malloch als möglichen US-Botschafter bei der Europäischen Union verhindern. In einem Schreiben fordern EVP-Fraktionschef Manfred Weber und der Vorsitzende der Liberalen-Fraktion Guy Verhofstadt dazu auf, dem Vertrauten von US-Präsident Donald Trump die Akkreditierung zu verweigern. Der Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, richtet sich an den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und an Ratspräsident Donald Tusk. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Ähnlich äußerte sich der Vizepräsident des Europa-Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff (FDP), in dem Blatt: „Ich bin strikt dagegen, Ted Malloch die Akkreditierung als Botschafter zu erteilen.“ Bei der Akkreditierung eines Botschafters werden alle 28 EU-Länder beteiligt. Hat nur eines Vorbehalte, scheitert der Kandidat.