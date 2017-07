JerusalemGläubige Muslime haben am Mittwochmorgen in Jerusalem erneut ihre Morgengebete außerhalb des Tempelbergs abgehalten. Damit folgten sie dem Aufruf führender Muslime, die darum gebeten hatten, der Al-Aksa-Moschee auf der Anhöhe vorerst weiter fernzubleiben und außerhalb zu beten.

Israel hatte umstrittene Metalldetektoren am Zugang zum Tempelberg am Dienstag wieder abgebaut. Das israelische Sicherheitskabinett beschloss jedoch, neue Überwachungskameras zu installieren und mehr Polizeipräsenz an der heiligen Stätte aufzubieten. Hochrangige muslimische Glaubensvertreter wollen, dass die Gebete weiter außerhalb stattfinden, bis die ursprünglichen Sicherheitsvorkehrungen wiederhergestellt sind.