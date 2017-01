PekingChina hat seine Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer bekräftigt und die neue US-Regierung zu Zurückhaltung in dem Konflikt aufgefordert. Die Volksrepublik habe die „unwiderlegbare Hoheitsgewalt“ über die Spratly Inseln, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking am Dienstag. Die USA sollten sich in dieser Sache vorsichtig äußern und mit Bedacht handeln. Damit reagierte sie auf Ankündigungen des US-Präsidialamts, denen zufolge die neue US-Regierung unter Donald Trump, China daran hindern will, sich in internationalen Gewässern des Südchinesischen Meers Gebiete anzueignen.