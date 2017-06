DüsseldorfNach den Terroranschlägen in London äußern sich immer mehr Politiker zum Geschehen in Großbritannien. So auch Donald Trump. Doch der US-Präsident äußert sich nicht etwa, um den Opfern in London sein Beileid auszusprechen. Stattdessen geht es in seinen Tweets zum Londoner Geschehen um Politkorrektheit, Waffenregulierung und seinen Vorschlag, ein Reiseverbot Menschen aus bestimmten Ländern zu verhängen.

Dabei scheut Trump auch nicht davor zurück, die Fakten zu verdrehen. „Mindestens sieben Tote und 48 Verwundete, und der Londoner Bürgermeister sagt, es gebe keinen Grund, sich Sorgen zu machen“, echauffiert sich Trump über den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan. Am Sonntagvormittag sagte Khan, man müsse sich keine Sorgen wegen der vielen Polizisten machen, die die Stadt patrouillieren. „Londoner werden heute und in den kommenden Tagen eine erhöhte Polizeipräsenz wahrnehmen. Es gibt dabei keinen Grund, sich Sorgen zu machen“, so Khan. Für Trump lieferte er offenbar damit die Vorlage, ihm die Kompetenz abzusprechen. Sadiq Khan ist der erste muslimische Bürgermeister Londons.