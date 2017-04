MogadischuEin Selbstmordattentäter hat sich in einer Militärakademie in Somalia in die Luft gesprengt und mindestens fünf Soldaten mit in den Tod gerissen. Der Attentäter habe eine Militäruniform getragen und sei am Montagmorgen in das westlich der Hauptstadt Mogadischu gelegene Ausbildungslager marschiert, erklärte ein Sprecher der Streitkräfte, Oberst Abdi Hassan. Dann habe er seinen Sprengsatz in der Nähe von Soldaten und Offizieren gezündet. Die radikalislamische Al-Shabaab-Miliz bekannte sich zu der Tat.

Bei einem weiteren Zwischenfall am Montag wurde ein Regierungsbeamter in Mogadischu bei einem Bombenanschlag getötet. Nach Polizeiangaben wurde der Sprengsatz in seinem Auto ferngezündet. Der Getötete war demnach ein Mitarbeiter des Bildungsministeriums.