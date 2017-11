New YorkDie Kinder gingen von Tür zu Tür, riefen „Trick or Treat”, entweder Süßigkeiten oder es gibt einen Streich. Mitten in der alten Tradition zu Halloween platzte in New York die Neuigkeit: Ein Terroranschlag im Stadtteil Tribeca.

Alle Familien, alle New Yorker stellten sich die gleiche Frage: Jetzt noch zur Halloween-Parade im Greenwich Village gehen? Es könnte weitere Terroristen geben oder Nachahmer-Aktionen auslösen. Der Umzug wurde 1973 zum ersten Mal abgehalten und gewinnt seitdem immer mehr an Beliebtheit, im vergangenen Jahr schauten sich ihn zwei Millionen Menschen an. Rund 50.000 Menschen laufen bei der Parade mit. Es gibt nur eine einzige Vorgabe: Man muss verkleidet sein.