IstanbulDer Prozess gegen den früheren Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung „Cumhuriyet“, Can Dündar, wegen Terrorvorwürfen ist in der türkischen Metropole Istanbul fortgesetzt worden. In der Verhandlung am Mittwoch wurden nach Angaben der „Cumhuriyet“ unter anderem weitere Zeugen gehört. Einen Antrag der Verteidigung, den unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Prozess öffentlich zugänglich zu machen, habe das Gericht abgelehnt. Nächster Verhandlungstag ist der 27. April.

Neben Dündar ist der Hauptstadtbüroleiter der „Cumhuriyet“, Erdem Gül, wegen Unterstützung einer „bewaffneten Terrororganisation“ angeklagt. Ebenfalls angeklagt ist der Abgeordnete der Mitte-Links Partei CHP, Enis Berberoglu, dem die Staatsanwaltschaft nach Angaben der „Cumhuriyet“ unter anderem die Veröffentlichung geheimer Dokumente zu Spionagezwecken vorwirft.