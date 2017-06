Palo AltoTech-Milliardär und Star-Unternehmer Elon Musk hat angekündigt, seine Beraterfunktion für US-Präsident Donald Trump im Falle eines US-Ausstiegs aus dem Pariser Klimaabkommen aufzugeben. Sollte es so kommen, habe er „keine Wahl“, teilte der Chef des Elektroautobauers Tesla am Mittwoch (Ortszeit) über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Musk ist bislang mit einer Reihe anderer US-Konzernchefs in verschiedenen Gremien vertreten, die Trump in Wirtschaftsfragen beraten sollen. Der US-Präsident will am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ) seine mit Spannung erwartete Entscheidung verkünden, ob die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen oder nicht. Zuletzt hatten sich Anzeichen verdichtet, dass der Republikaner die historische Vereinbarung aufkündigen will.

Wenn es so kommt, wollen viele Länder ihre Bemühungen um den Klimaschutz dennoch weitertreiben. „Paris ist nicht tot“, sagte die deutsche Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) am Donnerstag im RBB. Das hätten sich alle anderen Staaten versprochen. Den USA entstünden durch einen Ausstieg nur Nachteile. „Aktive Klimaschutzpolitik ist (...) Innovationspolitik“, so die Ministerin. Wer sein Land „mehrere Jahre lang nicht mitmachen lässt, gerät ins Hintertreffen“.